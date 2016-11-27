Mahkeme hepsini yasakladı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Yalova Sulh ceza Hakimliği yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşıFetullah Gülen'in kitaplarına el koyulmasına karar verdi. Kararda FETÖ şüphelisi V.Ö.'den elde edilen ve muhafaza altına alınan kitaplar olarak anılan FETÖ kitaplarına el konulmasına karar verildi.

TERÖRİSTBAŞININ BİR ÇOK KİTABINA TOPLATILMA KARARI

Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Fetullah Gülen'in "Çizgimizi hecelerken, Prizma 3, Prizma 1, İnancın gölgesinde, Kırık testi, Kitap ve Sünnet perspektifinde kader, Varlığın metafizik boyutu 2, Ruhumuzun heykelini dikerken, Ölçü veya yoldaki ışıklar 4, İrşaf ekseni, Kurandan idrake yansıyanlar, Cemre beklentisi, Varlığın metafizik boyutu 1, İnancın gölgesinde 1, Hoşgörü ve diyalog iklimi (Gülen'in konuşma ve yazılarından), İftiranın değişmeyen mantığı" kitaplarına el konulmasına karar verildi.

YASAK TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPSIYOR

Bu karar ile teröristbaşının bu kitapları tüm Türkiye'de yasaklanmış oldu ve söz konusu kitapların yakalanması durumunda toplatılması ve savcılıklara gecikmeksizin bildirilmesi zorunlu hale geldi.



M.FATİH GEDİMAN/SABAH