Küçük kız kuyuya düştü

Şanlıurfa'da 8 yaşındaki Fatma Nur Demir, önceki akşam evlerinin yakınında bulunan 25 metrederinliğindeki boş sondaj kuyusunadüştü. Küçük kızın sesinin duyulması üzerine olayı fark eden yakınları güvenlik birimlerini aradı. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Sondaj kuyusu dar olduğu için Demir'i çıkarmak içinhemen yanında ekiplerin ineceğikuyunun açılmasına karar verildi. İlkokul öğrencisi küçük kızı düştüğüboş sondaj kuyusundan çıkarmakiçin çalışmaların aralıksız devamettiği öğrenildi.
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