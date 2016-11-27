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Küçük kız

Küçük kız kuyuya düştü
Şanlıurfa'da 8 yaşındaki Fatma Nur Demir, önceki akşam evlerinin yakınında bulunan 25 metre derinliğindeki boş sondaj kuyusuna düştü. Küçük kızın sesinin duyulması üzerine olayı fark eden yakınları güvenlik birimlerini aradı. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Sondaj kuyusu dar olduğu için Demir'i çıkarmak için hemen yanında ekiplerin ineceği kuyunun açılmasına karar verildi. İlkokul öğrencisi küçük kızı düştüğü boş sondaj kuyusundan çıkarmak için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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