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Koynundan 10 bin TL çıktı

Koynundan 10 bin TL çıktı
Kars'ta tek başına yaşayan 93 yaşındaki Emine Güzhan, hırsızların hedefi oldu. İddialara göre isimleri henüz belirlenemeyen şüpheliler, gece geç saatlerde yaşlı kadının evine girdi. Evde çalacak bir şey bulamayan lar, yatağında uyuyan Güzhan'ı hedef seçti. Yaşlı kadını darp eden vicdansızlar, Güzhan'ın kazağında sakladığı 10 bin lirayı da alıp gitti. Yaşadığı korku dolu anların ardından tek başına kalamayan Güzhan, şunları söyledi: "Para hırkanın içindeydi, bu hırkayı giyerek yatıyorum. Baktım, bir ses geldi, birden biri üstüme çöktü, eliyle ağzımı, bana vurdu. Artık ufak bir tıkırtı sesinden korkuyorum." Güvenlik güçleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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