Koynundan 10 bin TL çıktı

Kars'ta tek başına yaşayan 93yaşındaki Emine Güzhan, hırsızlarınhedefi oldu. İddialara göre isimlerihenüz belirlenemeyen şüpheliler, gecegeç saatlerde yaşlı kadının evine girdi.Evde çalacak bir şey bulamayan hırsızlar,yatağında uyuyan Güzhan'ı hedef seçti.Yaşlı kadını darp eden vicdansızlar,Güzhan'ın kazağında sakladığı 10 bin lirayıda alıp gitti. Yaşadığı korku dolu anlarınardından tek başına kalamayan Güzhan,şunları söyledi: "Para hırkanın içindeydi,bu hırkayı giyerek yatıyorum. Baktım,bir ses geldi, birden biri üstüme çöktü,eliyle ağzımı, bana vurdu. Artık ufakbir tıkırtı sesinden korkuyorum."Güvenlik güçleri, hırsızların yakalanmasıiçin çalışma başlattı.
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