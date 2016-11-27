Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen incelemeler koruyucu ailelere uzandı. Türkiye genelinde sayıları 5 bini bulan koruyucu ailelerin FETÖ/PDY ile bağının, irtibatının veya yakınlığının bulunup bulunmadığının tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya imzasıyla, FETÖ/PDY yapılanmasıyla mücadele çerçevesinde 81 il müdürlüğü, merkez teşkilatı ve Darülaceze Başkanlığına gönderilen genelge kapsamında yürütülen kapsamlı incelemeler devam ediyor.

Genelgeyle tüm birimlerde FETÖ/PDY yapılanmasının varlığını araştırmaya yönelik kapsamlı çalışma başlatılırken, Bakanlığın denetiminde veya koordinasyonunda olan hizmet modelleri de bu çalışma kapsamına dahil edildi.

ÇOCUKLAR GERİ ALINACAK

Bakanlığın genelgede yer alan talimatlar kapsamında FETÖ ile mücadele için başlattığı çalışmaların bir kolu da Türkiye genelinde sayıları 5 bini bulan koruyucu ailelere uzandı.

İncelemeler sonunda FETÖ/PDY yapılanmasıyla herhangi bir aidiyeti, bağı, yakınlığı olduğu ya da hakkında adli işlem başlatıldığı tespit edilen koruyucu ailelerde bulunan çocuklar geri alınacak.

Öte yandan devlet koruması altında bulunan ve yurtlarda kalan çocukların ev ortamında büyümesini sağlamaya yönelik, geçen yıllarda hayata geçirilen "Çocuk Evleri" sistemi de FETÖ ile mücadele çalışmaları çerçevesinde mercek altına alındı.

Bakanlık, Çocuk Evleri sistemi içinde geçmiş yıllarda sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle yapılan iş birliklerine yönelik de kapsamlı bir inceleme başlattı.

Bu çerçevede, yapılan ilk tespitlerde önceki yıllarda Çocuk Evleri hizmeti için kiralanan, 15 Temmuz'dan sonra ise FETÖ/PDY çerçevesinde terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişilere ait evler, il müdürlükleri aracılığıyla farklı adreslere taşındı.

4 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE BİR GÖNÜLLÜYLE İŞ BİRLİĞİ SONLANDIRILDI

Ayrıca Çocuk Evleri hizmetinin yürütülmesine yönelik FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında terör örgütüyle bağı bulunduğu saptanan 4 sivil toplum kuruluşu ve bir gönüllüyle olan tüm iş birliği protokolleri sona erdirildi.

Bakanlığın FETÖ/PDY ile mücadele çerçevesinde söz konusu hizmet modellerine yönelik başlattığı incelemeler de sürüyor.



BAKAN KAYA'DAN "FETÖ/PDY İLE MÜCADELE" TALİMATI

Bakan Kaya, 23 Ağustos tarihinde gönderdiği genelgeyle, tüm birimlere FETÖ/PDY yapılanmasıyla mücadeleye yönelik çalışmalarda her türlü tedbirin alınması, hizmetlerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sürdürülmesi ve yapılan iş ve işlemler hakkında Bakanlığın ilgili birimlerine bilgi verilmesi konusunda talimat vermişti.

Genelgeyle koruyucu aile, evlat edinme, sosyo-ekonomik destek gibi Bakanlık hizmet modellerinin içerisinde yer alan ve FETÖ/PDY silahlı darbe teşebbüsü kapsamında hakkında işlem başlatıldığı öğrenilen ailelerde bulunan çocukların da işlemlerinin ivedilikle yapılması istenmişti.

Ayrıca genelge kapsamında, "Özel bakım merkezleri, özel huzurevi, özel aile danışma merkezleri ile özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri"nden de FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilenlere yönelik derhal kapatma işlemlerinin yapılacağı bildirilmişti.