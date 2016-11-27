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Komşu i

Komşu tacizi
'nin uluslararası nda eğitim uçuşu yapan iki F-16 uçağına, Yunan jetlerince radar kilidi atılarak de bulunuldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde verilen bilgiye göre dün Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan iki F-16 uçağına, 'a ait F-16 larınca, 19 dakika 8 saniye süreyle radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. TSK unsurlarınca gerekli reaksiyon gösterildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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