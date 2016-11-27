Terör örgütü KCK'nın üst düzey sorumlusu Sara Aktaş, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü KCK'nın üst düzey sorumlularından Aktaş'ın sahte pasaportla yurt dışına kaçacağı istihbaratı üzerine Atatürk Havalimanı'nda önlem aldı.

Polis ekiplerinin operasyonunda, Ruken Şahin adına düzenlenmiş sahte kimlikle Almanya'ya gitmek isteyen Sara Aktaş yakalandı. Aktaş'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Gözaltına alınan terör örgütü KCK'nın üst düzey sorumlusu Sara Aktaş, Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAVALİMANINDA ÖNLEM ALINDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü KCK'nın üst düzey sorumlularından Aktaş'ın yurt dışına kaçacağı istihbaratı üzerine Atatürk Havalimanı'nda alınan önlem doğrultusunda Almanya'ya gitmek isterken yakalanan Aktaş'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aktaş, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında, DBP Eş Genel başkanları Kamuran Yüksek ve Sebahat Tuncel, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın da yargılandığı 156 sanık arasında bulunuyor.

IRAK'IN KUZEYİNDE ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞ

Savcı önceki duruşmada sunduğu 386 sayfalık mütalaasında, Aktaş'ın, KCK/TM Türkiye Yürütmesi sorumlusu Sabri OK ile görüşmek yapmak üzere Avrupa'ya gittiğine, bu kişi ile ilişki ve irtibat içinde bulunduğuna, ayrıca Irak'ın kuzeyine de giderek terör örgütünün yöneticileri ile görüşme yaptığına yer vermişti.

Mütalaada, Aktaş'ın terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık ve Duran Kalkan tarafından KCK/TM yapılanmasına gönderilen örgütsel yazılarda verilen emir ve talimatlar doğrultusunda örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtilmişti.

CANLI KALKAN EYLEMLERİNİ ORGANİZE ETTİ

Aktaş'ın güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı operasyonları protesto etmek amacıyla "canlı kalkan" adı altında gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği ifade edilen mütalaada şu görüşlere yer verilmişti:

"Aktaş, KCK/TM yapılanmasının faaliyetlerini yürüttükleri ve merkez olarak kullandıkları 'Yerel Yönetimler Bürosu' olarak adlandırılan yerde yapılan örgütsel toplantılara katılmıştır. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılacak olan Ilısu Barajı'nın PKK terör örgütü mensuplarının geçiş güzergahı olması nedeniyle KCK/TM yapılanması tarafından barajın yapılmaması için düzenlenen eylem ve mitinglerle ilgili olarak faaliyetlerde bulunmuştur. KCK/TM yapılanması tarafından, Diyarbakır ve çevre illerde 'miting' adı altında başlatılan ancak sonrasında yasa dışı terör örgütünün gövde gösterisine dönüştürülen birçok eyleme katıldığı, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla oluşturulmaya çalışılan, 'Özgür Belediyecilik Modeli'nin tartışıldığı KCK/TM yapılanması organizesinde gerçekleştirilen Diyarbakır Bölge Konferansına katıldığı, ayrıca bu konferansın hazırlık komisyonunda yer aldığı anlaşılmakla..."

Mütalaada Aktaş'ın, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.