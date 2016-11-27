Karaya oturdular

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isteyen kaçakları taşıyan tekne karaya oturdu. Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'ndan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek isteyen kaçakların bindiği tekne deniz ortasından motor arızası verdi. Göçmenler tekneyi çalıştıramayınca sürüklenen yat karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri teknede 86 Suriye ve 2 Sri Lanka uyruklu olmak üzere 88 kaçak göçmen yakaladı.
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