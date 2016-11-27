Kanserle dans

Birbirinden güçlü 3 kadın dansın gücüyle kanseri alt etti. İzmir'de GülderenAkman, grip şüphesiyle, Nilüfer Duransoy, ablasının ısrarları sonucu, GüzinYıldırım ise şüphe üzerine doktora gitti. 3 kadına daileri derecede meme kanseriteşhisi kondu. Birbirinden habersiz 3'lünün yolu kanserle ilgili araştırma yaparken tesadüfen buldukları "KanserleDans Derneği'nde" kesişti. Dernekte bir araya gelen buümitsiz kadınlar, ölümübekledikleri günleri geridebıraktı. Şimdi sadece zumba,salsa ve bachata yapmıyor,kanserle de dans edip dalgageçiyorlar.
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