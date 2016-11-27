Birbirinden güçlü 3 kadın dansın gücüyle kanseri alt etti. İzmir'de Gülderen Akman, grip şüphesiyle, Nilüfer Duransoy, ablasının ısrarları sonucu, Güzin Yıldırım ise şüphe üzerine doktora gitti. 3 kadına da ileri derecede meme kanseri teşhisi kondu. Birbirinden habersiz 3'lünün yolu kanserle ilgili araştırma yaparken tesadüfen buldukları "Kanserle Dans Derneği'nde" kesişti. Dernekte bir araya gelen bu ümitsiz kadınlar, ölümü bekledikleri günleri geride bıraktı. Şimdi sadece zumba, salsa ve bachata yapmıyor, kanserle de dans edip dalga geçiyorlar.



Tansu Edip GÖKBUDAK