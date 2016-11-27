Kanalda facia

Korkunç kaza dün Muğla Fethiye'de yaşandı. 18 yaşındaki Ali Geyik'in kullandığı otomobil, su kanalına uçtu. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 15 yaşındaki Eren Özmen aracın camı kırarak dışarı çıktı. Akıntıya kapılan Özmen, boruya sarılarak hayata tutundu. Genç diğer iki arkadaşının da kurtarılmasını istedi. Bir itfaiye eri beline halat bağladıktan sonra suya girerek Hasan Türkaslan'ı yakaladı. Türkaslan, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Suya gömülen otomobili ise kanaldan çakartıldı. Geyik, aracın içinde ölü olarak bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.