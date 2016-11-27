Yol Durumu
  1. Serbest sürüş
  2. Yaşam savaşını kaybetti

Kanalda facia

Otomobil su kanalına uçtu. Kazada Ali Geyik ve Hasan Türkaslan öldü. Suya gömülen araçtan son anda çıkan Eren Özmen ise yaralı kurtuldu.

Kanalda facia
Korkunç kaza dün Muğla Fethiye'de yaşandı. 18 yaşındaki Ali Geyik'in kullandığı otomobil, su kanalına uçtu. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 15 yaşındaki Eren Özmen aracın camı kırarak dışarı çıktı. Akıntıya kapılan Özmen, boruya sarılarak hayata tutundu. Genç diğer iki arkadaşının da kurtarılmasını istedi. Bir itfaiye eri beline halat bağladıktan sonra suya girerek Hasan Türkaslan'ı yakaladı. Türkaslan, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Suya gömülen otomobili ise kanaldan çakartıldı. Geyik, aracın içinde ölü olarak bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler:
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar