İstedikleri kararı alsınlar

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Sağlık Fuarı'nda önemli açıklamalar yaptı. AP'nin aldığı Türkiye ile müzakereleri durdurma kararına değinen Yıldırım, "Avrupa bilsin ki mülteci anlaşması sonsuza kadar sürmeyecek. AB verdiği sözün arkasında durmalı" dedi. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: AP'de bir karar aldılar. Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasına karar verdiler. Bu kararın bizim için kıymeti yok. kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. İstedikleri kadar karar alsınlar biz milletimizin aldığı kararlar dışındaki kararları önemsemiyoruz. Türkiye'nin bölgede potansiyelini biliyoruz. AP bu kararla kendini küçük düşürdü...