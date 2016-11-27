İşte yeni metin

AKParti, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişiklik önerisini revize etti. AK Parti ve MHP kurmaylarının çalışmaları sonrasında ortaya çıkan yeni metne göre büyükelçilerin atanmasında TBMM onayı aranacak. Yüksek yargıya atamalarda denge Meclis lehine değiştirilirken cumhurbaşkanı kararnamesinin kapsamı da yeniden çizilecek. Seçimlerin yapılacağı 2019 yılına kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görevine devam edecek. Erdoğan, değişiklik ile birlikte cumhurbaşkanlarına verilen bakanlar kuruluna başkanlık etme, kararname çıkarma gibi yetkileri kullanabilecek, partisi ile bağı kurulacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişiklik paketinin yeni hali şöyle:
YÜCE DİVAN'A SEVK ORANI DEĞİŞİYOR:
Cumhurbaşkanının yargılanma süreci yeniden ele alındı. AK Parti'nin teklifi, cumhurbaşkanı hakkında TBMM'de soruşturma önergesi verilmesi için 184 imza, komisyon kurulması için 330, yüce divana sevk için ise 413 oy aranmasını öngörüyordu. MHP'nin görüşleri de dikkate alandı ve üç aşamalı sistem yerine iki kademi model geliştirildi. Buna göre önerge ve komisyon kurulması için 330, yüce divana sevk için ise 367 oy aranması planlanıyor. Milletvekili sayısı 600'e çıktığında sevk rakamı da 400 olacak.
YARGIDA MECLİS'E AĞIRLIK :
MHP'nin Cumhurbaşkanının yargı, Anayasa Mahkemesi ve HSYK üyelikleri için yapacağı atamaların oranları ile ilgili bazı önerileri vardı. Ortak çalışmalar sırasında bunlar dikkate alındı. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve HSYK'ya cumhurbaşkanının seçtiği üye sayısı indirilirken Meclis'e ayrılan rakamlar artırılması benimsendi. Ancak sayı netleşmedi. AK Parti, üyelerin yarısının cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini öngörüştü.
2019'A BÖYLE GİDİLECEK Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumda kabul edildiğinde hemen uygulamaya geçmeyecek. Seçimler 2019 yılında yapılacak. Pakette 2,5 yıllık süre için geçiş hükümleri konulacak. Geçiş hükümlerine göre süreç şöyle olacak:
- Cumhurbaşkanı seçime kadar geçen süre içinde bazı yetkilerini kullanacak. Cumhurbaşkanı bakanlar kuruluna başkanlık edebilecek, bakanları atayıp görevden alabilecek.
- Cumhurbaşkanının partisi ile bağı kurulacak.
- Cumhurbaşkanı kararname çıkartabilecek. Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisi kullandığı için bu süreçte mevcut hükümetin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine belli sınırlar getirilmesi düşünülüyor.
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