İstanbul turuncuya büründü

Son dönemde artan kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin arttırılması için düğmeye basıldı. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında İstanbul'un sembolleri, turuncuya boyandı. İÇTAŞ-Astaldi Konsorsiyumu (ICA) aracılığıyla gerçekleştirilen kampanya boyunca dünyanın dört bir yanındaki sembol eserler 25Kasım-10 Aralık tarihlerindeturuncu renge bürüneceğiaçıklandı. Etkinlik kapsamında geçtiğimiz gece İstanbul'da Kız Kulesi, Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi gibi kültürel varlıklarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de turuncuya büründü. Hem farkındalıkyaratan hem de görsel birşölene dönüşen manzara,vatandaşlardan da tam not aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.