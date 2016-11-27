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İstanbul turuncuya büründü

İstanbul turuncuya büründü
Son dönemde artan kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin arttırılması için düğmeye basıldı. "" kapsamında İstanbul'un sembolleri, turuncuya boyandı. İÇTAŞ-Astaldi Konsorsiyumu (ICA) aracılığıyla gerçekleştirilen kampanya boyunca dünyanın dört bir yanındaki sembol eserler 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renge bürüneceği açıklandı. Etkinlik kapsamında geçtiğimiz gece İstanbul'da Kız Kulesi, Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi gibi kültürel varlıklarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de turuncuya büründü. Hem farkındalık yaratan hem de görsel bir şölene dönüşen manzara, vatandaşlardan da tam not aldı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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