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Cumhurbaşkanı Rivlin'in, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği söndürme aracı nedeniyle 'a teşekkürlerini ilettiği bildirildi

İsrailden Cumhurbaşkanı Erdoğana telefon!

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği söndürme aracı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ile İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin bugün da görüştü.

de Rivlin, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İsrail, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 17:55
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