İran devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Ruhani, Tahran'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, "Bugün bölgemizde kritik bir durum yaşanıyor. Sorunların çözümünde Tahran ve Ankara'nın işbirliği ve istişaresi fark yaratabilir" dedi.

"BÜYÜK BÖLGESEL GÜÇLER BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRSE.."

Ruhani ayrıca, "Büyük bölgesel güçler birlikte hareket edebilirse, Irak ve Suriye'deki sorunlar da dış güçlere gerek kalmadan çözüme kavuşturulur" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NUN TEMASLARI

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında yapılan görüşmelerde, Irak ve Suriye başta olmak üzere iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının hafifletilmesine çalışıldığı belirtildi.

IRNA'nın haberine göre, Çavuşoğlu, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunması hem İran ve Türkiye'nin hem de bölgesel barış ve istikrarın çıkarınadır" diye konuştu.

HAKAN FİDAN DA ORADA

İran'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Cevad Zarif'le de bir araya geldi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Çavuşoğlu'nu İran temaslarında eşlik ediyor.