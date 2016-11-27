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İnsanlık dersi

Türkiye ile müzakereleri dondurma fikri Avrupa’yı ayağa kaldırdı. Göçmenlerden korkan Avrupalılar “Duvarları yükseltelim, askerleri sınıra gönderelim” diye tutuştu. Osmaniye’de bir imam ise li ailelere kucak açarak Batı’ya insanlık dersi verdi

İnsanlık dersi
Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerini donduralım" tavsiye kararı vermesi üzerine tüm Avrupa karıştı. Başta Almanya olmak üzere Yunanistan, , Macaristan, bu kararı yanlış buldu. Bir kez daha kriziyle yüzleşmek istemeyen Avrupa "Türkiye ile diyalogu bitiremeyiz" mesajları vermeye başladı. Yunanistan'dan "Biz o kadar mülteciyi karşılayamayız" açıklaması gelirken Makedonya ise sınıra ördüğü duvarları güçlendirmeyi teklif etti. Avusturya da Türkiye sınırına asker yığmaları gerektiğini savundu. İnsan hakları konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışan Batı bir kez daha sınıfta kalırken Osmaniye'de yaşayan bir imam tüm Avrupa'ya tokat attı. Osmaniye'de din görevlisi Adem Barlas, kendi imkanlarıyla oluşturduğu yardımları Suriyeli göçmenlere ulaştırarak insanlık dersi verdi.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlayamayan li ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını gideren Adem Barlas "Biz burada dostlarımızla beraber elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşam için gerekli olan tüm malzemelere ihtiyacımız var. Önümüz kış. Erzak, battaniye, yatak, yastık bunların hepsi gerekiyor. Lütfen bu malzemeleri bize ulaştırın biz götürelim gerekirse sizler götürün. Lütfen duyarsız kalmayalım" dedi. Kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye ve Osmaniyelilere teşekkür eden iki çocuk babası Muhammed Cansız, savaşta ağır yaralandığını bu yüzden de çalışamadığını belirterek "Yardım yapan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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