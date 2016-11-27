Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlayamayan Suriyeli ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını gideren Adem Barlas "Biz burada dostlarımızla beraber elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşam için gerekli olan tüm malzemelere ihtiyacımız var. Önümüz kış. Erzak, battaniye, yatak, yastık bunların hepsi gerekiyor. Lütfen bu malzemeleri bize ulaştırın biz götürelim gerekirse sizler götürün. Lütfen duyarsız kalmayalım" dedi. Kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye ve Osmaniyelilere teşekkür eden iki çocuk babası Muhammed Cansız, savaşta ağır yaralandığını bu yüzden de çalışamadığını belirterek "Yardım yapan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
İnsanlık dersi
Türkiye ile müzakereleri dondurma fikri Avrupa’yı ayağa kaldırdı. Göçmenlerden korkan Avrupalılar “Duvarları yükseltelim, askerleri sınıra gönderelim” diye tutuştu. Osmaniye’de bir imam ise Suriyeli ailelere kucak açarak Batı’ya insanlık dersi verdi
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlayamayan Suriyeli ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını gideren Adem Barlas "Biz burada dostlarımızla beraber elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşam için gerekli olan tüm malzemelere ihtiyacımız var. Önümüz kış. Erzak, battaniye, yatak, yastık bunların hepsi gerekiyor. Lütfen bu malzemeleri bize ulaştırın biz götürelim gerekirse sizler götürün. Lütfen duyarsız kalmayalım" dedi. Kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye ve Osmaniyelilere teşekkür eden iki çocuk babası Muhammed Cansız, savaşta ağır yaralandığını bu yüzden de çalışamadığını belirterek "Yardım yapan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
Etiketler: Avrupa Parlamentosu , Hırvatistan , Makedonya , Suriye , mülteci
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Gazete
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