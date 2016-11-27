Harap oldu!

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Şükrü Erkan Özgen (72), 16 yıldır beslediği kedisi Arap ölünce kahroldu. Evladı gibi sevdiği kediyi mezarlığa gömüp mezar taşı yaptırdı. Üzerine, 'ErkanArap Özgen' yazdırarak kendi ismiyle ölen kedisinin ismini harmanladı. Üzüntüsünü çevreyi rahatsız edecek biçimde gösterdiği gerekçesiyle aynı yazlık kampta konaklayan bir vatandaşla da karakolluk oldu. "İki ay önce kedimi kaybettim. O günbugündür hasta yatıyorum" diyen emekli öğretmen yaşadığı acıyı şöyle anlattı: "O benim oğlumdu. Üzüntümbitmedi. İlaçla ayaktayım. Şimdi sokak kedilerini besliyorum. O hayvanları besleyerek kendimi öyle tamir ediyorum."
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