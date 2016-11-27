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Harap oldu!

Emekli öğretmen Şükrü Erkan Özgen, evladı gibi sevdiği kedisi Arap’ın ölümüyle yıkıldı. Ona özel mezar yaptırdı. Yaktığı ağıtlar yüzünden karakolluk bile oldu...

Harap oldu!
Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Şükrü Erkan Özgen (72), 16 yıldır beslediği kedisi Arap ölünce kahroldu. Evladı gibi sevdiği kediyi mezarlığa gömüp mezar taşı yaptırdı. Üzerine, 'Erkan Arap Özgen' yazdırarak kendi ismiyle ölen kedisinin ismini harmanladı. Üzüntüsünü çevreyi rahatsız edecek biçimde gösterdiği gerekçesiyle aynı yazlık kampta konaklayan bir vatandaşla da karakolluk oldu. "İki ay önce kedimi kaybettim. O gün bugündür hasta yatıyorum" diyen emekli öğretmen yaşadığı acıyı şöyle anlattı: "O benim oğlumdu. Üzüntüm bitmedi. İlaçla ayaktayım. Şimdi sokak kedilerini besliyorum. O hayvanları besleyerek kendimi öyle tamir ediyorum."
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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