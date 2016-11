Haddinizi bilin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ve toplu açılış töreninde konuştu:



19 çöp aracı, 26 yol süpürme aracı, 2 çevre kontrol botu da İstanbul'u daha temiz hale getirecek. Yatırım bedeli 1 milyar 873 milyon lira. İstanbul'a her şey yakışır. Rabbim inşallah bu şehirde ölmeyi de nasip eder.



Türkiye sahip olduğu tarihle eşine ender rastlanacak bir millettir. Fatih, Yavuz, Kanuni, Eyüp Sultan burada yatıyor.



Önce İstanbul gibi bir dünya şehrine 4,5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Haksız adaletsiz bir şekilde ayrılmak zorunda kalınca Türkiye'nin tamamı için milletimizin karşısına çıktık.



Bizi milletimiz ezici bir çoğunluk yüzde 63'le başa getirdi.14. yılı geride bıraktık.



Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat kat fazlasını yaptık. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gelen kapatma davası. Ardından yapılanlar da aynı amaca yönelik.



Bu mücadelenin adını doğru koymak lazım. Cumhuriyet'ten sonra yeni Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Üstelik bu savaşı tek bir cephede değil askeri, siyasi, ekonomik veriyoruz.



İdamla ilgili düşüncelerimi söyledim. Ben Hans'ın George'un ağzına bakarak karar vermem. Ben Hakk'a ve halka yönelerek cevabımı veririm. Halkım idam mı diyor, parlamentoya gelir. Parlamento idam diyorsa onaylarım, bunu açıkladım.



Avrupa Birliği'ndeki birileri niye idam istiyorsunuz, sanane! Demokrasi milli irade değil mi? 248 tane şehidim var. Bunlar rahat. Biz dertliyiz dertli.



Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz onlar diridir, siz bilemezsiniz. Onların şöyle ya da böyle demesi önemli değil, siz ne diyorsunuz? Milli irade ne diyorsa odur.



Anayasa değişikliği hazırlanıyor. Şu anda da görüldüğü kadarıyla iktidar ile MHP ortaklama çalışma sürdürüyorlar. Temmeni ederim ki isabetli adım atılır. İktidar ve MHP biz yine de milletimize götürelim. Milletimiz ne der ben biliyorum. Kamuoyu araştırmalarında da görüyorum.



Önce Güneydoğu Anadolu'da çukur eylemleri yaptılar. Vatandaş ve güvenlik görevlilerimizin şahadetiyle sonuçlandı. Bunlara gereken dersi ilk seçimlerde vermemiz lazım. Suriye ve Irak'taki eylemleri DEAŞ ile ülkemize bulaştırmak istediler. Bizler dik duracağız.



15 Temmuz saldırıların en alçakçasıydı. FETÖ ihanet çetesi çocuğun çoluğun rızkından keserek namuslarına emanet edilen tankları, topları milletin üzerine sürdü. 15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimidir. Devletin silahlarıyla millet katledilmemişti.



Sancaktepe'de gazi ve de şehidimizin evini ziyaret ettim. Milletimiz o gece cümle aleme ilan etmiştir. Rabbim sizlerden ve tüm İstanbullulardan milletimden razı olsun. Hanım kardeşlerimiz mücadele verdi, 11 hanım kardeşim şehit oldu. Siz Nene Hatunların torunlarısınız.



İçerde PKK, DEAŞ teröristleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dışarda da mücadeleimizi sürdürüyoruz. AP'nin aldığı son kararı gördünüz değil mi? Neymiş efendim Türkiye'de olağanüstü hal varmış, teröristlerin üzerine çok sert gidiyormuş. Ey AP... Hani PKK terör örgütüydü, siz nasıl böyle karar alırsınız, yardım yataklık yaptınığınızın farkında mısınız? Fransa OHAL'i 3+3+6 ay şeklinde uzattı. Ona böyle bir karar aldınız mı? Bu ülkeyi AP mi yönetiyor, hükümet mi...



Erdoğan, AP'nin "Basın Özgürlüğü Mücadelesinde Türkiye" konulu kofreransında konuşma yaparak Türkiye'yi cehenneme benzeten Can Dündar'a seslenerek, "Türkiye'yi açıkhava gazeteci hapishanesine benzetiyor. Peki sen nasıl kaçıp gittin?" diye sordu. Erdoğan, "Bir terörist, köşe yazarı müsveddesi. 5 yıl 10 aya mahkum oluyor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıyor. Almanya'ya kaçıyor. Alman Cumhurbaşkanı ağırlıyor. Ne menem iştir" dedi.