FETÖ itibar suikastları da yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden önce de itibar suikastları yaparak insanların onurları, hassasiyetleri ve şahsiyetleriyle oynadığını söyledi.

Tekin, Şanlıurfa'da bir otelde 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlığın talep ve önerilerine ilişkin geniş kapsamlı istişarede bulunacaklarını belirtti.

MEB camiasının FETÖ ile 2013 yılında dershanelerin kapatılmasından beri yoğun bir mücadele verdiğini vurgulayan Tekin, örgütün defalarca ülkeyi ele geçirme planlarına şahit olduklarını aktardı.

Dershanelerin kapatılması döneminde kamuoyunun yeterli derecede tehlikenin farkına varamadığını ifade eden Tekin, 15 Temmuz darbe girişimiyle her şeyin daha net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'dan önce de suikast girişimlerinde bulunduğunu söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Yıllardır birlikte olduğumuz eğitim camiasındaki arkadaşlarımızla bunların vahşetlerinin sınırının olmadığını, vahşiliklerinin insani sınırların çok ötesinde olacağını kendi aramızda konuşuyorduk.15 Temmuz'da silahlı kalkışmaya girdiler ama öncesinde birçok siyasetçi ve bürokrat için başka bir suikast girişiminde bulundular. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminden önce de itibar suikastları yaparak insanların onurları, hassasiyetleri ve şahsiyetleriyle oynadı. Masum, işini yapan birçok bürokratımızın, kumpaslar ve ahlaksız yöntemlerle itibarlarını iki paralık ettiler. Gazetelerinde, televizyonlarında planlamalarını kendileri yaparak kamuoyu önünde birer oyuncak haline dönüştürdüler. İnsanların onurlarıyla oynamanın 15 Temmuz'dan çok da bir farkı yok. 15 Temmuz'da farklı olan, bu suikastı insanların canlarına, hükümete karşı yaptılar. Geriye dönük özellikle kamuoyunda ses getiren faili meçhul olayların, içimize sinmeyen, açıklayamadığımız kazaların altında da hep bu yapıyı göreceksiniz. Kamuoyu Muhsin Yazıcıoğlu ve Turgut Özal'ı, Mahmut Esat Coşan hocayı konuşuyor. Hukukçularımız incelediğinde bu yapının mutlaka içerisinde bulunduğu bir ahlaksızlık olduğunu da düşünüyorum."

Tekin, henüz araştırma görevlisiyken 28 Şubat sürecini yaşadığını anlatarak, "Bu yapı 28 Şubat iradesiyle birlikte hareket etti. 28 Şubat iradesi, Türkiye'de belli sektörde yaşama hakkının ihalesini, var olma hakkı ihalesini bugünkü FETÖ denilen yapıya verdi. Hep beraber 28 Şubat'ı ve arkasındaki kurgusunu yaşatarak süreci 15 Temmuz'a kadar getirdiler." dedi.

Kapatılan okul ve dershanelere ilişkin 3 yıldır hukuk düzeni çerçevesinde mücadele ettiklerine de değinen Tekin, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ile mücadelenin faaliyete dönüştüğünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından imzalanan ve 81 il milli eğitim müdürüne verilen teşekkür belgelerinin takdim edildiği toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.