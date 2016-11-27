Yol Durumu
  1. "Artık koalisyon derdinden kurtulacağız"

F.Bahçe'nin na

- maçı öncesi sarı-lacivertli ekibin nda yapıldı.

F.Bahçenin soyunma odasına bomba araması
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak.

Mücadeleye kısa bir süre kala sarı-lacivertli ekibin nda güvenlik güçleri özel eğitimli köpekle yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir şüpheli durum yaşanmazken, ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giriş yaptı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 18:56
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