Mücadeleye kısa bir süre kala sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında güvenlik güçleri özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir şüpheli durum yaşanmazken, ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giriş yaptı.
F.Bahçe'nin soyunma odasına bomba araması
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında bomba araması yapıldı.
Mücadeleye kısa bir süre kala sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında güvenlik güçleri özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir şüpheli durum yaşanmazken, ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giriş yaptı.
Etiketler: fenerbahçe , Çaykur Rizespor , bomba araması , soyunma odası
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