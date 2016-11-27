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Evde dehşet

Evde dehşet
Muğla'da trafik komiseri Hikmet Yaşar Karaca, eşi Selma Karaca ve diğer çocuğuyla birlikte yıllık izninde memleketi Kütahya'ya gitti. 18 yaşındaki büyük oğlu Mehmet Akif Karaca ise evde yalnız kaldı. Oğlunu telefonla arayan ve ulaşamayan aile, polisi aradı. Eve giden ekipler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Polis, evde Muğla Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Karaca'nın cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Karaca'nın bilekleri ve boğazının kesik olduğu tespit edildi. Acı haberi alan aile Muğla'ya geri döndü. Karaca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Gediz İlçesi'ne götürüldü. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Bu arada Mehmet Akif Karaca'nın Facebook'taki sayfasını, arkadaşları ve sevenleri taziye mesajlarıyla doldurdu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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