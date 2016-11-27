Evde dehşet

Muğla'da trafik komiseri Hikmet Yaşar Karaca, eşi Selma Karaca ve diğer çocuğuyla birlikte yıllık izninde memleketi Kütahya'ya gitti. 18 yaşındaki büyük oğlu MehmetAkif Karaca ise evde yalnız kaldı. Oğlunu telefonla arayan ve ulaşamayan aile, polisi aradı. Eve giden ekipler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Polis, evde Muğla Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Karaca'nın cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Karaca'nınbilekleri ve boğazının kesikolduğu tespit edildi. Acı haberi alan aile Muğla'ya geri döndü. Karaca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Gediz İlçesi'ne götürüldü. Polis olayın cinayetmi yoksa intihar mı olduğunuaraştırıyor. Bu arada MehmetAkif Karaca'nın Facebook'takisayfasını, arkadaşları vesevenleri taziye mesajlarıyladoldurdu.
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