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Der Spiegel’in su

Der Spiegel’in Osmanlı korkusu
Almanya'nın en etkin siyasi dergilerinden , yeni sayısında Ocakları'nı ele aldı ve "" üzerinde Türk Milli İstihbarat Servisi 'in etkisinin olduğunu yazdı. Der Spiegel'in internet sayfasında "Türk İstihbaratının Rocker Kulübü üzerinde görünen bir etkisi var" başlığıyla yer alan haberde, Osmanen Germania'nın Almanya'da çok kısa sürede örgütlendiklerine ve üye sayısında her geçen gün artış yaşandığına dikkat çekildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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