Der Spiegel’in Osmanlı korkusu

Almanya'nın en etkin siyasi dergilerinden Der Spigel, yeni sayısında Osmanlı Ocakları'nı ele aldı ve "Osmanen Germania" üzerinde Türk Milli İstihbarat Servisi MİT'in etkisinin olduğunu yazdı. Der Spiegel'in internet sayfasında "Türk İstihbaratınınRocker Kulübü üzerinde görünen biretkisi var" başlığıyla yer alan haberde, Rocker Kulübü Osmanen Germania'nın Almanya'da çok kısa sürede örgütlendiklerine ve üye sayısında her geçen gün artış yaşandığına dikkat çekildi.
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