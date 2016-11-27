Yol Durumu
  1. KCK'nın Türkiye sorumlusu yakalandı
  2. İran'dan Türkiye'ye işbirliği çağrısı

'li Tanrıkulu'ndan Demirtaş'a

'li , Edirne F Tipi nde tutuklu HDP Eş Genel Başkanı etti.

CHPli Tanrıkulundan Demirtaşa ziyaret

İstanbul Milletvekili 'nun, Edirne F Tipi 'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı 'ı bugün etti.

Tanrıkulu'nun, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Demirtaş'ı ziyaret için kente geldiği ve kendisiyle Edirne F Tipi Cezaevinde bir süre görüştüğü öğrenildi.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 4 Kasım'da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu.
Etiketler: , , , ,
  • 27 Kasım 2016, Pazar 20:14
YORUMLAR 16 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (16 yorum)
AZAT AZAT

ATATÜRKÜN PARTİSİNDE BİR TERÖRİST SEZGİN TANRIKULU.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 00:01
mustafa mustafa

teröristlerin sığınağı c h p

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 00:01
ONUR ONUR

CHP NİN TERÖRİST MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.11.2016 00:00
HAKAN HAKAN

SEZGİN TANRIKULU DHKPC LİDİR

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.11.2016 23:59
t&#252;rk&#252;ng&#252;c&#252; türküngücü

seninde sonun orası,şimdiden alışman iyi olur.daha sık git.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 27.11.2016 22:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (16 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar