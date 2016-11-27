CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bugün ziyaret etti.
Tanrıkulu'nun, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Demirtaş'ı ziyaret için kente geldiği ve kendisiyle Edirne F Tipi Cezaevinde bir süre görüştüğü öğrenildi.
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 4 Kasım'da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu.
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ATATÜRKÜN PARTİSİNDE BİR TERÖRİST SEZGİN TANRIKULU.
teröristlerin sığınağı c h p
CHP NİN TERÖRİST MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU
SEZGİN TANRIKULU DHKPC LİDİR
seninde sonun orası,şimdiden alışman iyi olur.daha sık git.
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