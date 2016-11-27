Dün gece CHP Hacılar İlçe Başkanlığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanmış ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.
CHP SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ YAPMIŞ
Ayrıca CHP İlçe Başkanlığını kundaklayan kişi, çevredeki iş yerlerine yazılar da yazmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü zanlıyı kamera görüntülerinden yola çıkarak kısa sürede yakaladı. Zanlı 24 yaşındaki N.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de yerel seçimlerde CHP'nin sandık müşahidi olduğu ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMLARINI BEĞENMEDİĞİ İÇİN
Benzin istasyonundan 5 litre benzin alarak kundaklama olayını gerçekleştiren N.A.'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği ve bu tutumlara karşılık binayı kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltındaki N.A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi
kalan karakter 1000
chp ülke ve halkimiz icin büyük tehlike. Bunlara oy verenleri anlamak mümkün degil
YAPTIKLARINI CEKİYORLAR......................................
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