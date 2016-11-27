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binasını kundaklayan kişi CHP'li çıktı

Kayseri’de dün gece Hacılar İlçe Başkanlığını kundaklayan kişi, yerel seçimlerde ’nin müşahidi olarak görev yapan N.A. çıktı.

CHP binasını kundaklayan kişi CHPli çıktı

Dün gece Hacılar İlçe Başkanlığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanmış ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

CHP SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ YAPMIŞ
Ayrıca CHP İlçe Başkanlığını kundaklayan kişi, çevredeki iş yerlerine yazılar da yazmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü zanlıyı kamera görüntülerinden yola çıkarak kısa sürede yakaladı. Zanlı 24 yaşındaki N.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de yerel seçimlerde CHP'nin sandık müşahidi olduğu ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMLARINI BEĞENMEDİĞİ İÇİN
Benzin istasyonundan 5 litre benzin alarak olayını gerçekleştiren N.A.'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği ve bu tutumlara karşılık binayı kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltındaki N.A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 23:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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atlantis atlantis

chp ülke ve halkimiz icin büyük tehlike. Bunlara oy verenleri anlamak mümkün degil

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.11.2016 00:19
doğan başak doğan başak

YAPTIKLARINI CEKİYORLAR......................................

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.11.2016 23:40
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