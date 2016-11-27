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Cesedin fotoğrafını çekmek için yarıştılar!

'in ilçesindeki bir derede, kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki erkeğe ait bulundu. Polisin tüm önlemlerine rağmen onlarca vatandaşın umursamaz bir tavırla durumu kameraya çekmek için yarışması bu kadar da olmaz dedirtti.

Cesedin fotoğrafını çekmek için yarıştılar!

'taki bir derede kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki erkeğe ait bulundu.

Halkapınar otobüs son durakları yakınındaki derede hareketsiz halde bir kişinin suyun içinde bulunduğunu görenler bugün saat 11.30 sıralarında polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp itfaiye ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.



FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR
Polisin önlem aldığını gören onlarca kişi derenin çevresinde toplanıp cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen meraklı kalabalık arasında çocukların da bulunduğu görüldü.



İtfaiyenin merdivenli aracıyla ceset çamurlu suyun içinden çıkartıldı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 16:28
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