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Çarşamba günü Türkiye'yi kar kaplıyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi ’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı , "Özellikle Çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye’yi kar kaplıyor” dedi.

Bakan uyardı! Kar kapıda
Orman ve Su İşleri Bakanı , harita üzerinden önümüzdeki haftanın meteorolojik durumu hakkında bilgi vererek, "Özellikle Çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye'yi kar kaplıyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi 'a gelen Bakan Eroğlu, partisinin bir düğün salonunda gerçekleştirilen 73. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ardından Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı'nın açılış törenine katılan Bakan Eroğlu, daha sonra da Türkiye Motocros Final Yarışması ödül törenine katıldı. Katıldığı ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, basın mensuplarının hava durumu ile ilgili soruları üzerine eline aldığı harita üzerinden meteorolojik değerlendirmelerde bulundu. Çarşamba günü tüm yurtta kar beklendiğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Yağmur yağış geliyor, belki yarın kar gelir. Batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye'yi kaplayacak. Bugün pazar Trakya ve Ege'den başladı. Pazartesiden itibaren Afyon'a doğru geliyor. Salı günü Afyon, çarşamba aşağı yukarı Türkiye'nin doğu kısmını da kaplıyor. Perşembe, cuma öbür hafta sonunda yağışlar cumartesi günü terk ediyor. Sadece Ege Bölgesi'nde kalıyor, yani aşağı yukarı kar yağışları da başlayacak. İnşallah hayırlı olur, bereketli olur. Yani yağışlar bekleniyor. Bu yeşil olanlar tamamen yağış, bugün en batıdan başladı, Marmara, Ege genişleyerek gidiyor işte. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba özellikle çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye'yi kar kaplıyor. Şunlar kar yağışları, kar yağışları da başlıyor" diye konuştu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 15:49
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