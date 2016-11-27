Yıkım çalışmalarının devam ettiği Atatürk Stadyumu'nda çıkan yangın kısa süreli panik yaşattı. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çılan yangını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının olduğu bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye görevlileri ise yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.