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Aşk u

, evlenmek için cezaevinden izin alıp dışarı çıktı. Ancak ü ile izin tarihi uyuşmadı. Süresi dolunca cezaevine teslim olmayan damat yakalandı. Düğünü iptal etmeyen gelin Hülya Çelik, “Şikayet edenleri Allah’a havale ediyorum” diye dert yandı

Aşk mahkumu
İlginç olay Batman'da yaşandı. Siirt'te açık cezaevinde yatan Orhan Çelik (24) bir süre önce düğününü yapmak için cezaevinden izin alarak dışarı çıktı. Ancak tarihi ile izin tarihini denk getiremedi. Bunun üzerine , cezaevine teslim olmayıp, düğününü yapmaya karar verdi. Gelin Hülya Çelik'le dün düğün fotoğrafı çektirmeye gitti. Ancak damat Çelik, fotoğraf çekimi sonrası polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gelin Hülya Çelik ise düğününü iptal etmedi. En mutlu gününde yalnız düğün yapmak zorunda kalan genç kız, şöyle konuştu: "Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Onu bekleyeceğim. Onu çok seviyorum. Şikayet edene de buradan bir şey söylemek istiyorum; dilerim Rabbim'den evine ateş düşer. Bugünü bana zehir edenlere yazıklar olsun. Buradan Orhan'a sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum, onu bir ömür boyu bekleyeceğim. Canı sağ olsun, üzgünüm ama güçlüyüm. Şikayet edenin de dilerim ocağına ateş düşer. Dilerim Allah'tan hiçbir zaman muradına ermez. Bana bu acıyı yaşattırdıkları için onları Allah'a havale ediyorum."
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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