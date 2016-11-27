Aşk mahkumu

Orhan Çelik, evlenmek için cezaevinden izin alıp dışarı çıktı. Ancak düğünü ile izin tarihi uyuşmadı. Süresi dolunca cezaevine teslim olmayan damat yakalandı. Düğünü iptal etmeyen gelin Hülya Çelik, “Şikayet edenleri Allah’a havale ediyorum” diye dert yandı
İlginç olay Batman'da yaşandı. Siirt'te açıkcezaevinde yatan OrhanÇelik (24) bir süre öncedüğününü yapmak içincezaevinden izin alarak dışarıçıktı. Ancak düğün tarihi ile izin tarihini denk getiremedi. Bunun üzerine Orhan Çelik, cezaevine teslim olmayıp, düğününü yapmaya karar verdi. GelinHülya Çelik'le dün düğünfotoğrafı çektirmeye gitti.Ancak damat Çelik, fotoğrafçekimi sonrası polis tarafındanyakalanarak gözaltına alındı. Gelin Hülya Çelik ise düğününü iptal etmedi. En mutlu gününde yalnız düğün yapmak zorunda kalan genç kız, şöyle konuştu: "Üzgünüm ama yapacak bir şeyyok. Onu bekleyeceğim. Onuçok seviyorum. Şikayet edenede buradan bir şey söylemekistiyorum;dilerim Rabbim'den evineateş düşer. Bugünü banazehir edenlere yazıklar olsun.Buradan Orhan'a sevgilerimigönderiyorum. Onu çokseviyorum, onu bir ömür boyubekleyeceğim. Canı sağ olsun, üzgünüm ama güçlüyüm. Şikayet edenin de dilerim ocağına ateş düşer. Dilerim Allah'tan hiçbirzaman muradına ermez. Banabu acıyı yaşattırdıkları içinonları Allah'a havale ediyorum."
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