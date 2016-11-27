Ailece eridiler

Antalya'da yaşayan SamiyeTulumbacıoğlu (52) 2 yıl önce148.5 kiloya ulaştı. Kiloları nedeniylehareket etmekte bile zorlanmaya başlayankadın mide tüpü ameliyatı oldu.Ameliyat sonrası 83.5 kilo verdi. 65kiloya düştü. Samiye Tulumbacıoğlu'nunzayıfladığını gören kızları SevilLita ile Ayşe Çetinkaya da ameliyatolmaya karar verdi. Kız kardeşlerden 1çocuk annesi olan Sevil Lita, ameliyatsonrası 110 kilodan 70 kiloya düştü.2 çocuk annesi Ayşe Çetinkayaise 105 kilodan 60 kiloya geriledi.Ameliyatın ardından aile ekonomisininrahatladğını belirten anne SamiyeTulumbacıoğlu, "Eskiden 20 yumurtayenilirken, şimdi bir veya iki yumurtayeniliyor. Ekmek yemiyoruz"dedi. Ayşe Çetinkaya ise "Ameliyattansonra bir miktar kilo kaybı oluyor. Fakatideal kiloya ulaşmak için bu yeterlideğil. Yeme içme düzeniyle spormutlaka olmalı" diye konuştu.
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