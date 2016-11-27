Ailece eridiler

Antalya'da yaşayan Samiye Tulumbacıoğlu (52) 2 yıl önce 148.5 kiloya ulaştı. Kiloları nedeniyle hareket etmekte bile zorlanmaya başlayan kadın mide tüpü ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası 83.5 kilo verdi. 65 kiloya düştü. Samiye Tulumbacıoğlu'nun zayıfladığını gören kızları Sevil Lita ile Ayşe Çetinkaya da ameliyat olmaya karar verdi. Kız kardeşlerden 1 çocuk annesi olan Sevil Lita, ameliyat sonrası 110 kilodan 70 kiloya düştü. 2 çocuk annesi Ayşe Çetinkaya ise 105 kilodan 60 kiloya geriledi. Ameliyatın ardından aile ekonomisinin rahatladğını belirten anne Samiye Tulumbacıoğlu, "Eskiden 20 yumurta yenilirken, şimdi bir veya iki yumurta yeniliyor. Ekmek yemiyoruz" dedi. Ayşe Çetinkaya ise "Ameliyattan sonra bir miktar kilo kaybı oluyor. Fakat ideal kiloya ulaşmak için bu yeterli değil. Yeme içme düzeniyle spor mutlaka olmalı" diye konuştu.