ABD, PYD eliyle Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı koridor, Fırat Kalkanı ile rafa kalkınca, koridoru aşağıdan El Bab üzerinden kurmak için faaliyetlerini hızlandırdı. Münbiç ile Afrin'i birleştirmek amacıyla tek yolu El Bab'ı almak için PYD/PKK'nın hazırlıklarını hızlandırdığı öğrenildi. Aydınlık gazetesinden yer alan habere göre; ABD'nin de PYD kontrolündeki Münbiç'e bir günde 60 TIR silah ve mühimmat gönderdiği tespit edildi. Bölgeden DAEŞ ve PYD'yi temizleyerek El Bab'ı kontrol altına almak isteyen TSK da alan kontrolünü adım adım genişletiyor.

DAEŞ RAKKA'YA PYD EL BAB'A

DAEŞ, El Bab'dan yavaş yavaş Rakka'ya doğru çekilirken ABD, PKK/PYD'nin El Bab'ı kontrol altına alması için desteğini artırdı. ABD, El Bab'ın Türkiye'den önce PKK/PYD'nin eline geçmesi için çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekileceğini açıklayan ABD tam tersini yapıyor. Fırat'ın doğusundan özellikle de Kamışlı'dan Münbiç'e nüfus kaydıran ABD, PKK/PYD'nin belirlediği isimlerin Münbiç'e yerleşmesini sağlıyor.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Güvenlik güçleri ABD'nin Münbiç ile Afrin'i birleştirme çabalarının arttığını kaydederek şunları söyledi: Bu operasyonun arkasında doğrudan ABD var. PKK/PYD'nin tüm hareketlerini ABD yönlendiriyor. ABD bir taraftan PKK/PYD kontrolündeki Afrin bölgesindeki kuvvetleri El Bab'a yönlendirirken diğer taraftan Münbiç'teki PKK/PYD'lileri El Bab'a sevk etmiş durumda. Her türlü silah ve mühimmat desteğini de esirgemiyor. Bu çerçevede iki gün önce Münbiç'e 60 TIR yardım gönderdi. Bir günde gönderilen 60 TIR'da silah ve mühimmat da olduğu biliniyor. ABD, koridor için faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

PKK/PYD'nin El Bab'ı ele geçirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan güvenlik kaynakları amaçlarının en kısa sürede El Bab'a girmek ve kontrolü sağlamak olduğunu belirttiler.