Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakere sürecini dondurma kararı sonrası oluşan tepkileri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı;

Avrupa Parlamentosunun Türkiye-AB müzakere sürecini dondurma kararını; CHP, HDP, PKK, FETÖ ve Türkiye düşmanları haklı gördü, Türkiye'yi suçladı. Hiçbiri; 53 yıldır Türkiye'yi bekletmek, Türkiye'ye karşı çok yüzlü, samimiyetsiz ve haksız davranmakla AB'yi / Avrupa Parlamentosunu suçlamadı.

Siyasi ve ekonomik kriterleri yerine getirmemiş pekçok ülke AB'ye alınırken, AB'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etmemiş olmamasını sorgulamadı. Türkiye aleyhine eylem ve söylemde bulunan herkesin itibar gördüğü güvenli bir sığınak olan AB, Türkiye'ye ayar veremez. Bilinmeli ki Türkiye, bugününe ve yarınına dair kararları kendi verecek, emin adımlarla ve daha da güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecektir.