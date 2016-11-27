Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakere sürecini dondurma kararı sonrası oluşan tepkileri değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı;
Avrupa Parlamentosunun Türkiye-AB müzakere sürecini dondurma kararını; CHP, HDP, PKK, FETÖ ve Türkiye düşmanları haklı gördü, Türkiye'yi suçladı. Hiçbiri; 53 yıldır Türkiye'yi bekletmek, Türkiye'ye karşı çok yüzlü, samimiyetsiz ve haksız davranmakla AB'yi / Avrupa Parlamentosunu suçlamadı.
Siyasi ve ekonomik kriterleri yerine getirmemiş pekçok ülke AB'ye alınırken, AB'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etmemiş olmamasını sorgulamadı. Türkiye aleyhine eylem ve söylemde bulunan herkesin itibar gördüğü güvenli bir sığınak olan AB, Türkiye'ye ayar veremez. Bilinmeli ki Türkiye, bugününe ve yarınına dair kararları kendi verecek, emin adımlarla ve daha da güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecektir.
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Türk islam birliğini kurun artık. avrupa birliği yıllardır içimizdkei hainleri besledi. avrupa birliği Türkiyeyi kendine bağlama köle etme projesi başka birşey değil. Boynumuzdaki zincirleri kırmışken artık tekrar bu ab tuzağına düşmeyelim. ab yerine müslümanların ortak pazarı ve türkiye artık kendine müslüman müttefik ülkelerden oluşacak bir devletler birliği oluşumu inşaa etmeli.
Yikim işlemleri daha tamamlanmadi
hadi birreferandumyapalım.çıkacak sonuç zaten belli .diyelimki size teşekkür ederiz.biz 53 yıldır kapınızda bekledik.demokrasiniz özgürlükleriniz vede insan haklarınız için size teşekkür ederiz.biz millet olarak çok istedik kapıda bekletildik.türkiyeye verdiğiniz öneme teşekkür ederiz.istenmeyen yerde bulunmak istemiyoruz.
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