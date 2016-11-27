25 bin yeni korucu alınacak

Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada, 678 sayılı KHK ile 49 yaşını dolduran güvenlik korucularının 6 ay içinde emekliye sevk edileceğini, bu korucuların yerine ise 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocukları ya da kardeşlerinden birinin korucu olarak görevlendirileceğini söyledi.

"Korucularımızın büyük bir kısmının yaşlandığını, bu nedenle PKK ile mücadelede yeteneklerini yavaş yavaş kaybetmeye başladıklarını sık sık dile getiriyorduk." diyen Sözen, şöyle devam etti:

"Son düzenleme ile asker ve polisimizle omuz omuza görev yapan korucularımızdan yaş nedeniyle emekliye ayrılacakların yerine daha genç ve dinamik kadrolar görev alacak. Bir anlamda korucuların gençleştirilmesine yönelik bir adım atılmış oldu. Emekli olanların yerine oğlu ya da kardeşine bu hakkın tanınmış olmasını ise oldukça önemsiyoruz."

Doğu ve Güneydoğu'da silahlı terör örgütü PKK'ya karşı mücadele veren korucu sayısının yaklaşık 47 bin olduğunu ve bunlardan yaklaşık 15 bininin yeni düzenlemeyle emekliye sevk edileceğini bildiren Sözen, "Yaş nedeniyle emekliye sevk edileceklerin yerine kardeşi ya da oğlunun alınması, 18 bin yeni korucunun da görev başlaması demek. Bunun yanında Bakanlığın, daha önce boşalan kadrolardan kaynaklanan 2 bin 500 korucu alımı söz konusu. Ayrıca, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 bin korucu daha alınacak. Buna göre, yeni dönemde yaklaşık 25 bin güvenlik korucusu görev yapacak." diye konuştu.

KORUCU TİMLERİ OLUŞTURULACAK

Ziya Sözen, hükümetin terörle mücadele stratejisinde önemli değişiklikler yaptığını, bu kapsamda korucuların PKK ile daha etkin mücadele edebilmesi için "korucu timlerinin" oluşturulacağını ifade etti. Tamamen operasyonel amaçlı kurulacak timlerin, askerler gibi ağır silahlarla donatılacağına dikkati çeken Sözen, "Bundan sonra korucular, PKK'nın korkulu rüyası olacak. Önümüzdeki günlerde yeni arkadaşlarımızın göreve başlamasıyla oluşturulacak korucu timleri, PKK'ya daha büyük kayıplar yaşatacak. Bu timler, gece gündüz teröristlerin peşinde olacak. Korucularımızın teçhizatlarına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Korucu timlerine gece görüş dürbünü, uydu telefonu, kanas, biksi ve roketatar gibi ağır silahlar da verilecek." bilgisini paylaştı.

"SON ZAMANLARDA KORUCULARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"

Öte yandan Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan bazı KHK'lar ile korucuların uzun yıllardan beri talep ettiği birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini de belirten Sözen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son zamanlarda korucularımız için önemli adımlar atıldı. Korucu kardeşlerimize gösterilen bu itibar camiamızı üst düzeyde motive etti. Devletin koruculuk sistemini devam ettireceğini ve koruculara gereken önemi verdiğini yeni düzenlemelerle bir kez daha gördük. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsim değişikliğiyle birlikte özlük haklarında da önemli gelişmeler oldu. Silah ruhsatı alma, günlük harcırahın yanı sıra korucuların Türkiye'nin dört bir tarafından görev almalarının önü açıldı."