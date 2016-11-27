2016’nın son MGK’sı toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2016 yılının son toplantısını 30 Kasım Çarşamba günü yapacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Fırat Kalkanı, Musul operasyonu, FETÖ ile mücadele, AB ile ilişkiler, piyasaların durumu, ABD ile yeni dönem ilişkiler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak son MGK'ya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Kara, Hava, Deniz ve Jandarma'dan oluşan kuvvet komutanları katılacak.



FIRAT KALKANI VE EL BAB:

Harekâttaki son durum hakkında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kısa bir sunum yapması bekleniyor. El Bab'da Türk askerlerinin havadan bombalanmasının arka planı ele alınacak. Bu konuda Rusya ile yapılan görüşmenin detayları değerlendirilecek. Menbiç'teki PYD/PKK terörün temizlenmesi için yapılacaklar da yine Beştepe'de konuşulacak. Sahada alınması gereken yeni askeri tedbirler yine MGK'da belirlenecek.



MUSUL VE TELAFER :

Irak'ta ise devam eden Musul operasyonu, Başika'daki Türk kampının son durumu değerlendirilecek. Haşdi Şabi milislerinin kıskacındaki Telafer için neler yapılabileceği konuşulacak. Silopi sınır hattında alınan tedbirler için MGK üyeleri bilgilendirilecek.