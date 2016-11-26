Vicdansızlar

Telefon dolandırıcıları iyice çığrından çıktı. 90 yaşındaki Fikriye Çalışır'ı telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Terör örgütü paranızael koyacak" diyerek 480 bin lirasını dolandırdı. Dul olan ablası Fahriye Çalışır ile Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde yaşayan ve hiç evlenmeyen Fikriye Çalışır'ı, telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıtıp adresini öğrendi. Daha sonra 2 dolandırıcı, Çalışır'ın evine gitti.
PARKTA BIRAKIP KAÇTILAR
Yürümekte güçlük çeken yaşlı kadınla bankaya giden dolandırıcılar, hesabından çektiği 30 bin lirayı aldı. Çalışır'ın, başka bankalarda 450 bin lirasının daha olduğu söylemesi üzerine, bu kez yaşlı kadını otomobille Konya merkeze götürdü. Yolda da, "İzmir'deev aldık. Onun içinyeğenimle parayıçekiyoruz" demesini istedi. Fikriye nine söylenenleri yaptı. Çektiği 450 bin lirayı da dolandırıcılara verdi. Yaşlı kadını parkta bırakıp, "Biz 10dakikaya kadargeliyoruz" diyen dolandırıcılar kayıplara karıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.