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Vicdansızlar

Tele-hırsızlar, 90 yaşındaki Fikriye nineyi kandırdı. 480 bin lirasını alıp kaçtı. Dolandırıldığını anlayan parkta oturup ağladı

Vicdansızlar
Telefon dolandırıcıları iyice çığrından çıktı. 90 yaşındaki Fikriye Çalışır'ı telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Terör örgütü paranıza el koyacak" diyerek 480 bin lirasını dolandırdı. Dul olan ablası Fahriye Çalışır ile Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde yaşayan ve hiç evlenmeyen Fikriye Çalışır'ı, telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıtıp adresini öğrendi. Daha sonra 2 dolandırıcı, Çalışır'ın evine gitti.

PARKTA BIRAKIP KAÇTILAR
Yürümekte güçlük çeken la bankaya giden dolandırıcılar, hesabından çektiği 30 bin lirayı aldı. Çalışır'ın, başka bankalarda 450 bin lirasının daha olduğu söylemesi üzerine, bu kez yaşlı kadını otomobille Konya merkeze götürdü. Yolda da, "İzmir'de ev aldık. Onun için yeğenimle parayı çekiyoruz" demesini istedi. Fikriye nine söylenenleri yaptı. Çektiği 450 bin lirayı da dolandırıcılara verdi. Yaşlı kadını parkta bırakıp, "Biz 10 dakikaya kadar geliyoruz" diyen dolandırıcılar kayıplara karıştı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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