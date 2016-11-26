Tunceli'de 5 terörist daha öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Kasım tarihinde Tunceli'nin Hozat ile Çemişgezek ilçesi arasındaki Aliboğazı mevkisinde keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) bir grup terör örgütü mensubunu tespit etmesinin ardından, bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyona destek amacıyla Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 2 F-16 uçağı, belirlenen söz konusu hedefleri bombalayarak imha etti.

Devam eden operasyon kapsamında bölgeye sevk edilen askeri birliklerin yürüttüğü arama tarama faaliyetinde, 5 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.