Suriye'de terör örgütlerine karşı devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO'nun, Türkiye sınırına 28 kilometre mesafedeki Bab ilçesi ve çevresindeki DEAŞ ve PYD/PKK üzerindeki baskısı artıyor.

Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Münbiç ilçesinde bulunan PYD/PKK militanları da DEAŞ kontrolündeki Bab'ı ele geçirmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Münbiç'ten Bab'a çıkmak için hamle yapan PYD/PKK, Türkiye'nin hava saldırıları ve ÖSO'nun direnişiyle durdurulmuştu.

Bab'ı alarak Suriye'nin kuzeydoğu sınırında başlayan hakimiyet kuşağını Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerle birleştirmek isteyen PYD/PKK, ilçenin kuzeydoğusundaki yığınağına devam ediyor.

Bu arada, terör örgütünün Bab'a sokulmasını engellemek isteyen TSK destekli ÖSO, Bab-Münbiç yoluna ilerleyerek stratejik önemdeki Acemiye köyü terör örgütü DEAŞ'tan aldı.

Böylece, PYD/PKK'nın Münbiç'teki güçlerini Bab'a sevketmek için kullanacağı yol kesilmiş oldu.

ÖSO'nun Bab çevresinde DEAŞ ve PYD/PKK ile eş zamanlı çatışmaları devam ediyor.