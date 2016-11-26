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Terör örgütü 'nin yolu kesildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (), Halep’in kuzeyinde terör örgütü /PKK'nın 'ten Bab'a uzanacağı yolu kesti.

Terör örgütü PYDnin El Bab yolu kesildi

Suriye'de terör örgütlerine karşı devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, 'nun, Türkiye sınırına 28 kilometre mesafedeki Bab ilçesi ve çevresindeki ve /PKK üzerindeki baskısı artıyor.

Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki ilçesinde bulunan PYD/PKK militanları da DEAŞ kontrolündeki Bab'ı ele geçirmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Münbiç'ten Bab'a çıkmak için hamle yapan PYD/PKK, Türkiye'nin hava saldırıları ve ÖSO'nun direnişiyle durdurulmuştu.

Bab'ı alarak Suriye'nin kuzeydoğu sınırında başlayan hakimiyet kuşağını Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerle birleştirmek isteyen PYD/PKK, ilçenin kuzeydoğusundaki yığınağına devam ediyor.

Bu arada, terör örgütünün Bab'a sokulmasını engellemek isteyen TSK destekli ÖSO, Bab-Münbiç yoluna ilerleyerek stratejik önemdeki Acemiye köyü terör örgütü DEAŞ'tan aldı.

Böylece, PYD/PKK'nın Münbiç'teki güçlerini Bab'a sevketmek için kullanacağı yol kesilmiş oldu.

ÖSO'nun Bab çevresinde DEAŞ ve PYD/PKK ile eş zamanlı çatışmaları devam ediyor.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 21:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ismail ismail

Allah yardımcınız olsun dualarımız sizinle

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 23:50
memo memo

nefes bile aldirmayin bu serefsiz pyd ye

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.11.2016 21:51
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