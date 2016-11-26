Suriye'de terör örgütlerine karşı devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO'nun, Türkiye sınırına 28 kilometre mesafedeki Bab ilçesi ve çevresindeki DEAŞ ve PYD/PKK üzerindeki baskısı artıyor.
Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Münbiç ilçesinde bulunan PYD/PKK militanları da DEAŞ kontrolündeki Bab'ı ele geçirmeyi hedefliyor.
Geçen hafta Münbiç'ten Bab'a çıkmak için hamle yapan PYD/PKK, Türkiye'nin hava saldırıları ve ÖSO'nun direnişiyle durdurulmuştu.
Bab'ı alarak Suriye'nin kuzeydoğu sınırında başlayan hakimiyet kuşağını Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerle birleştirmek isteyen PYD/PKK, ilçenin kuzeydoğusundaki yığınağına devam ediyor.
Bu arada, terör örgütünün Bab'a sokulmasını engellemek isteyen TSK destekli ÖSO, Bab-Münbiç yoluna ilerleyerek stratejik önemdeki Acemiye köyü terör örgütü DEAŞ'tan aldı.
Böylece, PYD/PKK'nın Münbiç'teki güçlerini Bab'a sevketmek için kullanacağı yol kesilmiş oldu.
ÖSO'nun Bab çevresinde DEAŞ ve PYD/PKK ile eş zamanlı çatışmaları devam ediyor.
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Allah yardımcınız olsun dualarımız sizinle
nefes bile aldirmayin bu serefsiz pyd ye
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