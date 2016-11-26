Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) 2019 yılına kadar tam gün eğitime geçilmesi ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesine yönelik taslak çalışmayı Başbakanlığa sundu.

Bakanlığın bu kapsamda, tam gün eğitim modeli için derslik başına düşen öğrenci sayısını baz alarak yaptığı çalışmaya göre, 24 kişilik sınıflar için 163 bin 408, 30 kişilik sınıflar için 77 bin 799, 34 kişilik sınıflar için 40 bin 198 yeni derslik gerekiyor.

Çalışma ile tam gün eğitim modelinin hayata geçirileceği 2019 yılına kadar yapılması planlanan derslik ihtiyacının maliyeti de tespit edildi. Buna göre, 24 kişilik sınıflar için yapılacak dersliğin 81 milyar 704 milyon, 30 kişilik sınıflar için 38 milyar 899 milyon 500 bin, 34 kişilik sınıflar için de 20 milyar 99 milyon lira maliyet belirlendi.

Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi için 20 kişilik 19 bin 104 yeni dersliğin yapılması gerekiyor. Planlamada okul öncesi eğitim kapsamında yapılacak derslikler için de 7 milyar 49 milyon 376 bin lira maliyet çıkarıldı.

"4+4+4'TEN SONRA YAPILACAK EN BÜYÜK REFORM"

Başbakan Binali Yıldırım'ın "eğitim alanında 4+4+4'ten sonra yapılacak en büyük reform" olarak nitelendirdiği uygulama, 2019'da Türkiye genelinde uygulamaya konulacak.

Tam gün eğitimin uygulanmasıyla sabahçı-öğlenci uygulaması da tamamen kaldırılacak.

Zorunlu okul öncesi eğitim de gelecek yıldan itibaren, eğitim bölgelerinden seçilecek okullarda, pilot uygulama olarak başlatılacak.

Türkiye'de, okullaşma oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkan okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesiyle öğrenciler 2-3 yaşından itibaren eğitime başlayacak ve okul ortamına alışacak.