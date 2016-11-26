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na Stinger füzeli '' sevkiyatı

'in Suriye sınır hattına yerli üretim, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olan ve Stinger füzesi taşıyan iki adet '' sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına Stinger füzeli Atılgan sevkiyatı

Suriye'den gelebilecek olası hava tehditlerine karşı sınır hattında arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında 'e, Stinger füzesi taşıyan '' sevkiyatı yapıldı. Gaziantep'e çekicilerle getirilen ve üzeri brandalarla örtülü hava savunma sistemleri, güvenlik önlemleri arasında ndaki Oğuzeli İlçesi'ne doğru hareket etti.

Yakın hava tehditlerine karşı reaksiyon gösteren 'Atılgan' sistemlerinin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 18:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Türkiyenin huzurlu bir ülke olması için ; olmazsa olmazı tekrar misakı milli sınırlarını gerçekleştirmesidir.Gerkirse Halepde olmak üzere Güney koridorumuzu tekrar vatan topraklarına katmak her bireyin vatan borcudur.Konjöktör onu gösteriyor.Başkaları ne der yok şu söyledi falan oldu hikaye şimdi burda bir varolmasavaşı veriyoruz .

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 26.11.2016 19:39
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