Suriye sınırına Stinger füzeli Atılgan sevkiyatı

Suriye'den gelebilecek olası hava tehditlerine karşı sınır hattında arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında Gaziantep'e, Stinger füzesi taşıyan 'Atılgan' sevkiyatı yapıldı. Gaziantep'e çekicilerle getirilen ve üzeri brandalarla örtülü hava savunma sistemleri, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Oğuzeli İlçesi'ne doğru hareket etti.
Yakın hava tehditlerine karşı reaksiyon gösteren 'Atılgan' sistemlerinin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.
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Türkiyenin huzurlu bir ülke olması için ; olmazsa olmazı tekrar misakı milli sınırlarını gerçekleştirmesidir.Gerkirse Halepde olmak üzere Güney koridorumuzu tekrar vatan topraklarına katmak her bireyin vatan borcudur.Konjöktör onu gösteriyor.Başkaları ne der yok şu söyledi falan oldu hikaye şimdi burda bir varolmasavaşı veriyoruz .
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