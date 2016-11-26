Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğanile Rusya Başkanı Vladimir Putindün telefonda görüştü. Görüşmedeiki lider, Fırat Kalkanı Harekatıkapsamında El Bâb bölgesindeyürütülen operasyonda Türkaskerlerini hedef alan saldırıyailişkin görüş ve bilgi teatisindebulundu. Ayrıca ikili ilişkilerinyanı sıra başta Suriye olmak üzerebölgesel konular ele alındı. İki lider,Halep'teki insani krize çözüm bulmaçabalarını hızlandırma konusundamutabık kalırken, Erdoğan, FıratKalkanı'nın Türkiye'nin terörlemücadele konusundakikararlılığının göstergesi olduğunuvurguladı. CumhurbaşkanıErdoğan, Suriye'nin toprakbütünlüğünü desteklediklerinibelirtirken, görüşmede iki liderTürkiye-Rusya ilişkilerininormalleştirilmesi sürecinidestekleme kararlılıklarını teyit veilişkileri her alanda güçlendirmeninönemine vurgu yaptı.
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