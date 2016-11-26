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Suriye si

Suriye görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Vladimir Putin dün telefonda görüştü. de iki lider, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bâb bölgesinde yürütülen operasyonda Türk askerlerini hedef alan saldırıya ilişkin görüş ve bilgi teatisinde bulundu. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İki lider, Halep'teki insani krize çözüm bulma çabalarını hızlandırma konusunda mutabık kalırken, Erdoğan, Fırat Kalkanı'nın Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtirken, görüşmede iki lider Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirilmesi sürecini destekleme kararlılıklarını teyit ve ilişkileri her alanda güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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