Sınırları açarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen KADEM Adalet ve Kadın Kongresi'nde, ardından Sancaktepe'de Hacı Fatma Fitnat Hanım Camii ile Sancaktepe Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nin açılış töreninde çok önemli açıklamalar yaptı:



Siyaset mekanizması ve siyasetçilerin sorumluluğunda faaliyet gösteren kurumlar, sorun çözme yeridir, sorun çözme makamıdır.



Kadın meselesi son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan yasaların izin verdiği yaşın altındaki evliliklerle ilgili düzenleme vesilesiyle gündemimizde yeniden öne çıktı. Tartışmalar üzerine dikkatimi çeken bu kanun değişikliği teklifinin, yeterince özenli hazırlanmadığını ve belirsizlikleri sebebiyle istismara açık bulunduğunu gördüm. Bunun için de toplumsal taleplere karşılık vermek için atılan bu iyi niyetli adımın maksadının dışında istismarlara yol açmayacak şekilde daha hassas şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim.



Hükümetimize ve Meclisimize hatta toplumumuza söz konusu kanun değişikliğinin mevcut haliyle çıkartılması yerine daha geniş bir mutabakatla ele alınmasını tavsiye ettim. Hükümetimiz de bu doğrultuda gerekli adımları atarak değişiklik teklifinin geri çekilmesini kararlaştırdı. İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir" ifadesini kullandı.



Şu anda BM'de 5 daimi üye; Fransa, İngiltere, Rusya; Avrupa. Çin Asya, ABD Amerika'nın bir kısmı. Diğer kıtalardan temsilci yok. 1,7 milyarlık Müslümanlar temsil edilmiyor. Müslümanların derdini kim anlatacak, kim savunacak? Buradan adalet çıkmaz.



Aylan bebek kapaklarda yer aldı, ardından Ümran bebek yer aldı. Türkiye'de sadece 3 milyon mülteci var. Dünyada sorun sadece Aylan bebek Ümran bebek midir? Değil.



Dünyada, milyonlarca Aylan bebek cevap bekliyor. Atılan adım var mı? Yok. Atılan adım, Türkiye AB'ye girsin mi girmesin mi? Niye? Erdoğan, doğru açıklamalar yapıyor. Toplanmışlar, gelmişler bir araya 30-40 kişi, verilen o bildiriye 'hayır' diyor, yok diğerleri 400-500 kişi 'evet' diyor, topunuz 'evet' dese ne yazar?..



Hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız. Aylan bebekleri sahile vurduklarında, Ümran bebekleri siz almadınız? 3 milyon mülteci için verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba 'Türkiye, sınır kapılarını açarsa' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz sınır kapıları açılır, bunu da bilesiniz. Öyle kuru sıkı tehditlerden ne ben ne de bu millet anlar. Bunu da bilesiniz.



Hani "Diktatör" dediğiniz bir Erdoğan var ya, bu Erdoğan, bu zihniyete karşı diktatördür! Samimi olanlara karşı müşfiktir, merhametlidir.



Darbe girişimi başarılı olsaydı. Avrupa'da yaşayanlar meydanlarda zil takıp göbek atacaktı. Bunlardan bir cacık olmaz, bunlar darbecileri kırmızı halılarda karşılayanlardır. Biz ise, darbecileri indirdiğimiz için rahatsız oluyorlar.



Avrupa Birliği'ni uyarırken şahsımıza ve ülkemize bir bedeli olduğunun gayet iyi farkındayız. Ama ne yazık ki ülkemdeki ana muhalefet partisinin başındaki, tehdit ediyor. Zavallıya bak. 53 yıldır bu ülkeye AB'nin kapısı kapalı. Battık mı, Dimdik durduk.