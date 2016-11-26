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Şehit ailesine mezarlık ayıbı

Şehit ailesine mezarlık ayıbı
Tunceli'de şehit düşen Gürol Alpago'nun annesi Semiha Alpago, 'Ölürsem beni şehit oğlumun yanına gömün' vasiyetinde bulundu. Bir süre önce hayatını kaybeden Alpago'nun diğer oğlu Şenol Alpago, annesinin vasiyeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvurdu. Şehidin kardeşinden defin işlemi için 4 bin 500 lira alındı. Belediye bir hata yaptıklarını söyleyerek mezarlık ücretinin bir kısmını geri ödeyeceklerini söyledi. Acılı abi bir özür beklerken bu teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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