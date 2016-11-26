Konu provokatörlük olduğunda sınır tanımayan CHP, Diyarbakır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'in cenazesinde olay çıkarmaya çalıştı. Cenazeyi karşıt gösteri şovuna döndürmeyi hedefleyen CHP, partililere skandal bir mesaj göndererek, cenazeye katılarak eylem yapmaları konusunda çağrı yaptı. Şehidin amcası ise gönderilen mesajdan haberi olduğunu ve bu çağrıya kesinlikle karşı çıktığını bildirdi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'in amcası Ali Arıyeşil, yeğeninin bugün Eskişehir'de yapılacak cenaze töreni öncesi CHP İl Başkanı Sinan Özkar tarafından gönderilen ve içinde "Katil PKK, iş birlikçi AKP diye haykırmak için katıl" cümlesinin bulunduğu mesaja ilişkin, "Şehidimizin cenazesinin siyasete alet olmasını istemiyoruz. Biz devletimizden memnunuz. Kesinlikle provokasyon istemiyoruz." dedi.

TSK'DA 10 YIL UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPMIŞ

Amca Arıyeşil, yeğeninin Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yıl uzman çavuş olarak başarıyla hizmet ettiğini söyledi.

Acı haberin, memleketleri olan Seyitgazi ilçesinin kırsal mahallelerinden Ayvalı'da bulundukları sırada kendilerine ulaştığını belirten Arıyeşil, "Şehidimizin 3 yaşında bir çocuğu vardı. Acımız çok büyük. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

MESAJI GÖRDÜK PROVOKASYON İSTEMİYORUZ

Arıyeşil, cenaze töreni öncesi CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar tarafından gönderilen ve içinde "Katil PKK, iş birlikçi AKP diye haykırmak için katıl" cümlesinin bulunduğu mesajı gördüklerini ifade etti.

BİZ DEVLETİMİZDEN MEMNUNUZ

Bu mesajdan şehidin annesi ve babasının da haberdar olduğu bilgisini veren Arıyeşil, "Şehidimizin cenazesinin siyasete alet olmasını istemiyoruz. Biz devletimizden memnunuz. Kesinlikle provokasyon istemiyoruz. Bizim acımız büyük. Siyaset yapmadan cenazemize katılanlara 'Allah razı olsun' deriz." diye konuştu.

Şehit uzman çavuşun naaşı, bugün öğle vakti Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.



İŞTE O SKANDAL MESAJ





