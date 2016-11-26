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Şehidin ailesinden 'ye tokat gibi yanıt!

Cenazesinde 'nin eylem çağrısı yaptığı şehidin amcası, amaçlı atılan mesajdan haberi olduğunu ifade ederek CHP'ye tokat niteliğinde yanıt verdi. Şehidin amcası, "Biz devletimizden memnunuz. Kesinlikle provokasyon istemiyoruz." diyerek CHP'nin çağrısına karşı çıktı.

Şehidin ailesinden CHPye tokat gibi yanıt!

Konu provokatörlük olduğunda sınır tanımayan , 'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'in cenazesinde olay çıkarmaya çalıştı. Cenazeyi karşıt gösteri şovuna döndürmeyi hedefleyen CHP, partililere skandal bir mesaj göndererek, cenazeye katılarak eylem yapmaları konusunda çağrı yaptı. Şehidin amcası ise gönderilen mesajdan haberi olduğunu ve bu çağrıya kesinlikle karşı çıktığını bildirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'in amcası Ali Arıyeşil, yeğeninin bugün Eskişehir'de yapılacak cenaze töreni öncesi CHP İl Başkanı Sinan Özkar tarafından gönderilen ve içinde "Katil PKK, iş birlikçi AKP diye haykırmak için katıl" cümlesinin bulunduğu mesaja ilişkin, "Şehidimizin cenazesinin siyasete alet olmasını istemiyoruz. Biz devletimizden memnunuz. Kesinlikle istemiyoruz." dedi.

TSK'DA 10 YIL UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPMIŞ
Amca Arıyeşil, yeğeninin Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yıl uzman çavuş olarak başarıyla hizmet ettiğini söyledi.

Acı haberin, memleketleri olan Seyitgazi ilçesinin kırsal mahallelerinden Ayvalı'da bulundukları sırada kendilerine ulaştığını belirten Arıyeşil, "Şehidimizin 3 yaşında bir çocuğu vardı. Acımız çok büyük. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

MESAJI GÖRDÜK PROVOKASYON İSTEMİYORUZ
Arıyeşil, cenaze töreni öncesi CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar tarafından gönderilen ve içinde "Katil PKK, iş birlikçi AKP diye haykırmak için katıl" cümlesinin bulunduğu mesajı gördüklerini ifade etti.

BİZ DEVLETİMİZDEN MEMNUNUZ
Bu mesajdan şehidin annesi ve babasının da haberdar olduğu bilgisini veren Arıyeşil, "Şehidimizin cenazesinin siyasete alet olmasını istemiyoruz. Biz devletimizden memnunuz. Kesinlikle provokasyon istemiyoruz. Bizim acımız büyük. Siyaset yapmadan cenazemize katılanlara 'Allah razı olsun' deriz." diye konuştu.

Şehit uzman çavuşun naaşı, bugün öğle vakti Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

İŞTE O SKANDAL MESAJ
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 12:22
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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memo memo

sehit yakini olsaydim bu hiyar ke-MAL i kovardim

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 16:19
selim selim

bunlar ne kadar yüzsün pkk cenazelerine gidenler kendileri pkk la beraber miting yapan kendileri pkk yı koruyan kendileri nedense işbirlikçisi akp oluyor koskoca chp partisi pkk partisi olmuş utanmadan birde böyle işlere kalkışıyolar

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 14:42
medeniyet medeniyet

Chp hdpnin görevini üstlenmiş, provakasyon artık onlarda.

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 13:56
medeniyet medeniyet

Asıl pkk ve HDP gibi davranan tam olarak sizsiniz şu anda.

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 13:55
İHPUS2922 İHPUS2922

kk utanmadan cenazeye katılıyor .Basiretsiz,zavallı Hdpkk ve Fetö'nün yamağı bu hain Chp'de o koltukta oturduğu sürece Atatürk'ün kemikleri sızlayacaktır.

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evet0
hayır0
cevapla 26.11.2016 13:31
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