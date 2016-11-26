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Şehidim Arslan’ım

Şehidim Arslan’ım
Şırnak'ta 'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş 'ın cenazesi, memleketi Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Satı, babası Celal ile kardeşleri Fatih ve Tuğba Arslan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Satı Arslan, hainleri güldürmemek için feryat etmeyeceğini söylerken, baba Celal Arslan ise "Oğlum rahat uyu. Arkadaşların senin intikamını alacaktır. Vatan sağolsun" dedi. Tabut başında nöbet tutan de gözyaşlarını tutamazken, şehidin yakını olan bir çocuk da askerle beraber ağladı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği da şehit olan piyade er Oğuzhan Karaca, memleketi Erzurum'da defnedildi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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