Şehidim Arslan’ım

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tuncay Arslan'ın cenazesi, memleketi Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Satı, babası Celal ile kardeşleri Fatih ve Tuğba Arslan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Satı Arslan,hainleri güldürmemek içinferyat etmeyeceğini söylerken,baba Celal Arslan ise "Oğlumrahat uyu. Arkadaşların seninintikamını alacaktır. Vatansağolsun" dedi. Tabut başında nöbet tutan asker de gözyaşlarını tutamazken, şehidin yakını olan bir çocuk da askerle beraber ağladı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan piyade er Oğuzhan Karaca,memleketi Erzurum'dadefnedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.