Şaşırtan güzel

2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan İmran Yeşilyurt, atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında boy gösterdi. Güzel yarışmacı, "Üniversitelerde profesör olmadan önceki son basamakta bulunan unvan hangisidir?" şeklindeki soruda zorlandı. 'Seyirci jokeri' kullanarak 'doçent' cevabını vermesi üzerine sunucu Selçuk Yöntem, "Üniversitede okurken hiç merak etmedin mi?" sözleriyle sitemini dile getirdi. Yeşilyurt'un "Aslında merak ettim. Bilmiyorum ambiyanstan mı, anlayamadım. Heyecanım var hala" yanıtı sonrası Selçuk Yöntem'in, "Diyorsun" ifadesini kullanması dikkati çekti. 22 yaşındaki Yeşilyurt, jokerlerinin de yardımıyla 5 bin TL ödül kazandı.