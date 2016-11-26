Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Kasım'da Başkan Vekili Esat Çıplak başkanlığındaki toplantıda, ilaç olmadığı halde sağlığa iyi geldiği iddiasıyla tanıtılan gıda takviyesi ve cinsel içerikli ürün satışı, bahis sitesi ve canlı sohbet hatları reklamı yapan kanallar ile dini duyguları istismar ederek ticari çıkar elde eden kanallara ilişkin şikayetleri görüştü.

Bu kapsamda, son bir haftada, yayın ihlalleri sebebiyle 18 kanala 165 müeyyide uygulanmasına karar verildi.

Bu çerçevede, Anadolu Yurdum TV, Dolunay TV, 365 TV, Vatan TV, ANC TV, Kanal S, Yıldız Rize TV, Kanal T, Halk TV, Farklı TV, MMC TV, Karadeniz Türk TV, Yeni Sinema TV, Maya TV, Seymen TV, YEK TV, Mega Müzik TV ve One Damla TV'ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

VATANDAŞLARI DOLANDIRANLARA CEZA YAĞDI

RTÜK son bir ayda "ara-kazan", "bul-kazan" ve çeşitli "tele alışveriş" programları ile halkı dolandıran ve bu yolla haksız kazanç elde eden 58 kanala da 346 ayrı ceza verdi.

RTÜK, alınan kararları Sağlık Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.