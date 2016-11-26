PYD kampındaki patlamada 5 ABD askeri öldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgide, PYD'nin Tel Temur'daki kampında meydana gelen patlamalarda 5 ABD'li asker ile 2 PKK yöneticisinin öldüğü belirtildi.

Patlamada onlarca PYD militanının da öldüğü ve yaralandığı, yaralıların bölgedeki sahra hastanesine nakledildiği iddia edildi.

PYD militanlarının kampın bulunduğu bölgenin etrafında, 1 buçuk kilometrelik güvenlik kordonu oluşturduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar, kamptaki yakıt depolarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktığını, art arda şiddetli patlamaların yaşandığını açıklamıştı.

Kampta eğitim amaçlı ABD ve İngiltere askerlerinin de bulunduğu, olayda ölü ve yaralılar olduğu ifade edilmişti.

Terör örgütü PYD, 2013 yılında bölgede "askeri eğitim" amaçlı kamp kurduğunu ve bir yıl önce de ABD askerlerinin eğitim vermek üzere kampa geldiğini duyurmuştu.