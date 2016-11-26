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kampındaki da 5 askeri öldü

Suriye'nin Haseke iline bağlı Tel Temur ilçesinde terör örgütü 'nın Suriye uzantısı 'ye ait kampta meydana gelen da, 5 askeri ile 2 terör örgütü PKK yöneticisinin öldüğü belirtildi.

PYD kampındaki patlamada 5 ABD askeri öldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgide, 'nin Tel Temur'daki kampında meydana gelen larda 5 'li asker ile 2 yöneticisinin öldüğü belirtildi.

Patlamada onlarca PYD militanının da öldüğü ve yaralandığı, yaralıların bölgedeki sahra hastanesine nakledildiği iddia edildi.

PYD militanlarının kampın bulunduğu bölgenin etrafında, 1 buçuk kilometrelik güvenlik kordonu oluşturduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar, kamptaki yakıt depolarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktığını, art arda şiddetli patlamaların yaşandığını açıklamıştı.

Kampta eğitim amaçlı ABD ve İngiltere askerlerinin de bulunduğu, olayda ölü ve yaralılar olduğu ifade edilmişti.

Terör örgütü PYD, 2013 yılında bölgede "askeri eğitim" amaçlı kamp kurduğunu ve bir yıl önce de ABD askerlerinin eğitim vermek üzere kampa geldiğini duyurmuştu.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi 21:04
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ismail ismail

israilde 13 yerde yangın var alew alew yanıyor abd-ingiliz 5 askeri ölmüş yaa sahi bizim 13 askerimiz yaralandı 4 şehidimiz vardı ne tesadüf yaa..:) Allah kendi yolunda olan ordusuna yardım eder..Türke düşman olma dost ol..

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evet4
hayır0
cevapla 26.11.2016 23:56
zaaa zaaa

darısı abd ve diğer terörist kamplarının başına.

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evet4
hayır0
cevapla 26.11.2016 23:28
mehmet mehmet

ALLAH daha çok böyle kazalar nasip ettsin şerefsizlere

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evet9
hayır0
cevapla 26.11.2016 21:58
derjamann derjamann

ISTE BIR DELIL AMERIKA VE INGILTERE ARTIK PKK DENILEN TERÖRISTLERLE ORTAKLIK KURMUSLAR BUNLARDA HAINLIK VE YALAN IBADETTIR.

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evet5
hayır0
cevapla 26.11.2016 21:41
temel temel

hepsi geberse daha iyi idi

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evet6
hayır0
cevapla 26.11.2016 21:13
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