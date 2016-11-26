Suriye'nin Haseke iline bağlı Tel Temur ilçesinde terör örgütü PYD'ye ait askeri kampta şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD'nin Tel Temur ilçesinde bulunan kampındaki yakıt depolarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Art arda şiddetli patlamaların yaşandığı kampta, eğitim amaçlı ABD ve İngiltere askerlerinin de bulunduğu, olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Olay yeri ve çevresi güvenlik çemberine alınırken, bölgeye hiç kimsenin yaklaştırılmadığı kaydedildi.

Terör örgütü PYD, 2013 yılında bölgede "askeri eğitim" amaçlı kamp kurduğunu ve bir yıl önce de ABD askerlerinin eğitim vermek üzere kampa geldiğini duyurmuştu.