Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten "Doğan" kod adlı Yakup Söylemez'in, terör örgütünün, Türkiye'de terör açısından en kritik noktalardan biri olarak gösterilen Kars'taki sözde "Çemçe bölgesinin yeni sorumlusu" olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ile Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, 6 gün önce, jandarmanın da desteğiyle Karayazı ilçesi kırsalındaki Elmalı Dere bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan araştırmalar devam ediyor.

GRİ KATEGORİDE YER ALIYOR

Araştırmalarda söz konusu örgüt mensuplarından "Doğan" kod adlı Yakup Söylemez ile "Serhat" kod adlı Hakan Mahçup'un İçişleri Bakanlığının "ödül yönetmeliği" kapsamında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer aldıkları saptandı.

Terör örgütüne 16 yıl önce katıldığı tespit edilen Söylemez'in, örgütün sözde eski "çemçe sorumlusu" Hakkı Serhat'ın güvenlik güçlerince 2 Ekim'de İnsansız Hava Aracı (İHA) ve "Atak" helikopteri gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmesi üzerine yerine görevlendirildiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin araştırması sonucu diğer terörist Mahçup'un da 10 yıl önce terör örgütüne katıldığı anlaşıldı.

Teröristler Söylemez ile Mahçup'un etkisiz hale getirildiği operasyondaki aramalarda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 120 fişek ile 4 şarjör, bir RPG-7 roketatar ve bu silaha ait 2 mühimmat, 4 el bombası, tabanca, el telsizi, dizüstü bilgisayar, örgütsel doküman ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.