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Özel veda

El Bab’daki kalleş saldırıda yaralanan Astsubay , şehadete erdi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Asri Mezarlık’taki gasilhaneye gitti. ini son kez görüp dua etti...

Özel veda
Türkiye hem içerde hem dışarda kan lobisine karşı mücadele başlattı. , sınırını terör örgütü ile 'tan temizlemek için düğmeye bastı. Bunun için başlatıldı. Kahraman Türk i, kısa süre içinde sınırımızı hainlerden arındırdı. Son hedef El Bab'dı. Ancak önceki gün El Bab'daki askerimize Esad rejimine ait olduğu belirtilen uçakla saldırı yapıldı. Kalleş saldırının geçen yıl Rus uçağının düşürüldüğü 24 Kasım'a denk gelmesi, akıllarda soru işareti bıraktı. Saldırıya misliyle karşılık verilirken 3 askerimiz şehadete ulaştı. 11 askerimiz de yaralandı. Yaralanan askerlerden birinin de (25) olduğu açıklandı. Dün ise Topuz da şehadete ulaştı. Komutanın vedası ise yürekleri dağladı. Şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan gasilhaneye ulaştırıldı. Bu sırada Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, gasilhaneye gidip şehidiyle son kez vedalaştı.



ŞEHİT BABASI: GÜLE GÜLE OĞLUM
Aksakallı Paşa bir imamla birlikte Halil Topuz'u gördü. Aksakallı, yaptığı duanın ardından alandan ayrıldı. Şehit Halit Topuz'un cenazesi daha sonra memleketi Bitlis'e gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanı'na ulaştırıldı. Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Şükran ve babası Yusuf Topuz, nişanlısı Aslı ile Özel Kuvvetler Komutanı da katıldı. Zekai Paşa şehit ailesini teselli ederken, acılı babanın oğlunun tabutuna el sallayarak "Güle güle oğlum" sözleri yürekleri dağladı. Şehit Topuz, memleketi Bitlis'te gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 94'üncü gününde de dün önemli gelişmeler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab bölgesine daha da yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki Barakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 7 hedefe yönelik hava harekatı gerçekleştirildi, 2 karargah binası, 3 savunma mevzisi, bir silahlı araç ile bir cephanelik ortadan kaldırıldı.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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