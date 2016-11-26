Türkiye hem içerde hem dışarda kan lobisine karşı mücadele başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırını terör örgütü YPG ile DEAŞ'tan temizlemek için düğmeye bastı. Bunun için Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Kahraman Türk askeri, kısa süre içinde sınırımızı hainlerden arındırdı. Son hedef El Bab'dı. Ancak önceki gün El Bab'daki askerimize Esad rejimine ait olduğu belirtilen uçakla saldırı yapıldı. Kalleş saldırının geçen yıl Rus uçağının düşürüldüğü 24 Kasım'a denk gelmesi, akıllarda soru işareti bıraktı. Saldırıya misliyle karşılık verilirken 3 askerimiz şehadete ulaştı. 11 askerimiz de yaralandı. Yaralanan askerlerden birinin de Bordo BereliHalil Topuz (25) olduğu açıklandı. Dün ise Topuz da şehadete ulaştı. Komutanın vedası ise yürekleri dağladı. Şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan gasilhaneye ulaştırıldı. Bu sırada Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, gasilhaneye gidip şehidiyle son kez vedalaştı.
ŞEHİT BABASI: GÜLE GÜLE OĞLUM
Aksakallı Paşa bir imamla birlikte şehit Halil Topuz'u gördü. Aksakallı, yaptığı duanın ardından alandan ayrıldı. Şehit Halit Topuz'un cenazesi daha sonra memleketi Bitlis'e gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanı'na ulaştırıldı. Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Şükran ve babası Yusuf Topuz, nişanlısı Aslı ile Özel Kuvvetler Komutanı KorgeneralZekai Aksallı da katıldı. Zekai Paşa şehit ailesini teselli ederken, acılı babanın oğlunun tabutuna el sallayarak "Gülegüle oğlum" sözleri yürekleri dağladı. Şehit Topuz, memleketi Bitlis'te gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 94'üncü gününde de dün önemli gelişmeler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab bölgesine daha da yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Fırat KalkanıHarekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindekiBarakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerindebulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 7 hedefeyönelik hava harekatı gerçekleştirildi, 2karargah binası, 3 savunma mevzisi, bir silahlıaraç ile bir cephanelik ortadan kaldırıldı.
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