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Öz satış

, ’den hapse kondu. Bir zamanlar kartopu oynadığı firari savcı ’ü topa tuttu: Bana kurdu!

Öz satış
Teröristbaşı Gülen'in elemanları birbirini satmaya başladı. 'den tutuklanan , firari 'ü hedef aldı. Ilıcak, FETÖ ı sonucu hapis yatan Nedim Şener'e bir mektup yazdı. Mektubu, kızı Aslı Ilıcak'la birlikte yolladı. Bir zamanlar kartopu oynadığı Zekeriya Öz'ün kendisine kumpas kurduğunu anlattı. İşte Ilıcak'ın mektubu: "Savcı Zekeriya Öz, iddianamesini hazırlarken, Soner Yalçın'dan ele geçen belgeler arasında benim de ismimin yer aldığı not defteri dolayısıyla ifademe başvurmuştu. Bu notta benim gazeteci G.C. ile yakın bir münasebetim olduğu ileri sürülüyordu. Ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yakın arkadaşım G.C.'nin meslektaşım, eşi C.'nin de arkadaşım olduğunu ifade ettim. Bunun üzerine Zekeriya Öz, 'Şikayetçi misiniz?' diye sordu. Ben de durumun açıklığa kavuşması için şikayetçi olacağımı söyledim. OdaTV iddianamesi 29 Ağustos 2011'de kamuoyu ile paylaşılınca, 'Şikayetçi' olarak tek benim ismimin yazıldığını ve iddianamenin böyle hazırlandığını gördüm. Zekeriya Öz'ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan 'Şikayetçiyim' lafını yakalayıp davayı üzerime yıkmıştır."
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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