Teröristbaşı Gülen'in elemanları birbirini satmaya başladı. FETÖ'den tutuklanan Nazlı Ilıcak, firari Zekeriya Öz'ü hedef aldı. Ilıcak, FETÖ kumpası sonucu hapis yatan Nedim Şener'e bir mektup yazdı. Mektubu, kızı Aslı Ilıcak'la birlikte yolladı. Bir zamanlar kartopu oynadığı Zekeriya Öz'ün kendisine kumpas kurduğunu anlattı. İşte Ilıcak'ın mektubu: "Savcı Zekeriya Öz, OdaTV iddianamesini hazırlarken, Soner Yalçın'dan ele geçen belgeler arasında benim de ismimin yer aldığı not defteri dolayısıyla ifademe başvurmuştu. Bu notta benim gazeteci G.C. ileyakın bir münasebetim olduğuileri sürülüyordu. Ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yakın arkadaşım G.C.'nin meslektaşım, eşi C.'nin de arkadaşım olduğunu ifade ettim. Bunun üzerine Zekeriya Öz, 'Şikayetçi misiniz?' diye sordu. Ben de durumun açıklığa kavuşmasıiçin şikayetçi olacağımı söyledim. OdaTV iddianamesi 29 Ağustos 2011'de kamuoyu ile paylaşılınca, 'Şikayetçi' olarak tek benim ismimin yazıldığını ve iddianamenin böyle hazırlandığını gördüm. ZekeriyaÖz'ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan 'Şikayetçiyim' lafını yakalayıp davayı üzerime yıkmıştır."
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