Mucize kurtuluş

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde bulunan krom madeninde Perşembe günü saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Madende çalışan evli ve 3 çocuk babası Sadi Serin yaklaşık 400 metrede mahsur kaldı. Göçük altında kalmaktan son anda kurtulan Serin, kurtarılmayı beklemeye başladı. Olay yerine giden arama kurtarma ekipleri de vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler bu sırada işçi Sadi Serin'in maden içinde göçüğün arkasında bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 23 saat süren çalışmaların ardından Serin, dün madenden kurtarıldı. Madenden yürüyerek çıkan Serin'i gören eşi Fatma Serin gözyaşlarına hakim olamadı. Bitkin ve yorgun görülen Serin, olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.